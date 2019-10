Hat sich der Jetset, die feine Gesellschaft aus Ihrer Sicht in den letzten Jahrzehnten verändert?

Er: Hundertprozentig! Geradezu konträr. Viele, die heute wohlhabend sind, haben Angst, es zu zeigen.

Sie: Die ziehen sich zurück, da trifft man sich nur noch inner circle, ganz unter sich. Das sieht man an der Côte d’Azur und überall. Nur die Neureichen gehen noch nach draußen, die müssen ja zeigen, was sie haben. Und früher gab es Begriffe wie A-, B- oder Z-Prominenz gar nicht: Da war man wirklich prominent – oder eben nicht. Die High Society im Sinne von Gunter Sachs ist weggestorben, und es wächst nichts Gescheites mehr nach. Mein Mann ist ein Urgestein dieser aussterbenden Spezies.

Die Gesellschaft von heute – in drei Worten beschrieben?

Er: Zwei Drittel Gesocks.

Erklären Sie!

Er: Ich komme seit 50 Jahren in dieses Hotel. Früher haben wir viele nette Menschen hier getroffen. Nun sind es überwiegend Neureiche.

Sie: Der liebe Gott hat einen großen Tiergarten!

Genau genommen sind Sie selber neureich.

Er: Neureich, aber gebildet!

"Paradiesvögel sterben aus. Mein Mann ist wie ein letztes Exemplar"

Sie: Langweilig und uniform ist die Gesellschaft heute. Langweilig, weil sich keiner mehr traut, Stellung zu beziehen, Meinung zu deklarieren. Es muss alles immer Mainstream sein – wie die Lemminge. Wer Position bezieht, muss einen Shitstorm im Internet fürchten. Und uniform, weil diese Paradiesvögel, die auch mal lustiger aussehen wollen, aussterben. Da traut sich keiner mehr. Wir machen das noch ein bisschen – weil wir wirklich so sind. Mein Mann ist wie ein letztes Exemplar, das ich pflege wie eine Museumsdirektorin.

Wie ist das, Herr Weyer, wenn vom Aussterben die Rede ist?

Er: Ich habe so ein schönes Leben! Wir sind alle in Gottes Hand. Wenn er möchte, dass ich morgen einen Schlag kriege, dann bin ich damit einverstanden – weil ich so viel Schönes erlebt habe, da brauchen andere sechs Leben.

Sie: Wir leben jeden Tag so, als ob es der letzte wäre, weil wir uns leisten können, den Tag so zu gestalten, wie wir es wollen.

