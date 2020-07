Sie sind also den Juli und August zu Hause?

Ja. Nach dieser harten Zeit fühlt es sich einfach gut an, die Seele baumeln zu lassen. Richtung Herbst oder Winter hätte ich nochmal große Lust irgendwo in den Schnee zu fahren, das tut nach dem langen Sommer auf Mallorca immer gut. Vielleicht in den Schwarzwald, Lucas ist dort aufgewachsen. Es ist auch eine schöne Erinnerung an Costa.