Er ist einer der zwölf Kandidaten, die am Freitag in den Dschungel einziehen. Als Luxusartikel nimmt er Hanteln mit - und das obwohl er der älteste Kandidat im Camp ist. Schlager-Sänger Peter Orloff (74), der seinen Mega-Hit "Ein Mädchen für immer" (ab 11.1.) neu produziert hat, erzählt uns im AZ-Interview, was ihn dazu bewogen hat, bei der Fernsehshow mitzumachen, wofür er seine Gage ausgeben will und welche menschliche Eigenschaft er gar nicht schätzt.