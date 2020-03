Andererseits für einen Amtsinhaber, der in die Stichwahl muss, auch ein bitterer Vorgang. Haben wir in Wahrheit drei Wahlverlierer?

Es ist sicherlich nicht schön, der zweite amtierende Oberbürgermeister der Geschichte zu sein, der in die Stichwahl muss. Aber ich habe ja in einem Interview mit der Abendzeitung schon vor vielen Wochen darauf hingewiesen, dass die Verhältnisse nicht mehr vergleichbar sind mit früheren Jahrzehnten. Ich musste nur zehn Prozent mehr haben als die SPD auf Bundesebene, um die Stichwahl zu vermeiden. Heute sind da zig Prozent erforderlich. Die SPD ist nicht mehr in der Verfassung und hat nicht mehr so viele Anhänger mit fester Bindung, wie das in früheren Jahrzehnten der Fall war.