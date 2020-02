Christian Neureuther über die Nachwuchsrekrutierung

Für den Ski-Nachwuchs wäre eine WM im eigenen Land auch ein Ansporn.

Natürlich wird auch von Seiten eines Verbandes in die Nachwuchsarbeit eines WM-Modells mehr investiert als sonst, weil man bei einer Heim-WM gut da stehen will. Insofern brauchen wir das gerade dringend, weil wir merken, dass eine Viktoria Rebensburg dann nicht mehr dabei sein wird. Alpiner Skirennsport ist in Sachen Nachwuchsrekrutierung extrem schwierig geworden. Die Aktiven fahren mit 36, 37 Jahren immer noch und machen gerade in den Speed-Disziplinen vorne alles dicht. Aber wenn man sieht, was in den Technik-Disziplinen an jungen Leuten nachkommt! Norweger, Schweizer, Franzosen: Die haben eine Dichte – da haben wir Nachholbedarf! Richtige Kapazunder haben wir außer dem Thomas Dreßen, der Vicky und der Kira Weidle nicht am Werk.