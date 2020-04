Das klingt nicht überzeugt?

Das jüdische Leben in München hat doch geblüht, und man konnte sich als Jude eine Zukunft hier vorstellen. Wenn das jetzt zerbrechen sollte, täte mir das furchtbar weh. Viele erinnern sich jetzt an die warnenden Worte ihrer Eltern oder ihrer Großeltern.

Charlotte Knobloch über die Corona-Krise

Zur Corona-Krise, dem derzeit alles überlagernden Thema. Es gibt Menschen, die beklagen, dass in ihrer Folge zunehmend Bürgerrechte außer Kraft gesetzt werden. Ein Punkt, der Sie hellhörig machen müsste als jemand, der eine Zeit völliger Rechtlosigkeit erlebt hat?

Das ist ein großer Unterschied. Heute werden Bürgerrechte ausgesetzt, um den Menschen zu helfen und deren Gesundheit zu erhalten. Im Judentum gibt es ein Gesetz, das lautet: Wo du auch bist, du sollst das Gesetz deiner Stadt achten. Auf die Corona-Krise bezogen hieße das: Die Gesundheit geht vor allem anderen, zumindest hier und in dieser Zeit. Es gibt Länder, in denen es anders lief, in denen man zu lange zugesehen hat. Was hätten wir davon, wenn die Bürgerrechte geachtet würden, die Menschen aber stürben? Das wäre keine Alternative, sondern nur unverantwortlich. Ich habe hier großes Vertrauen in die Politik.

Seit Corona in den Köpfen der Menschen ist, kommt es verstärkt zu antisemitischen Vorfällen, bei denen der Ausbruch der Pandemie den Juden in die Schuhe geschoben wird. Kein ganz neues Phänomen?

Nein, weiß Gott nicht. Im Mittelalter hat man Juden verfolgt, weil sie angeblich die Pest verbreitet haben. Jetzt sollen sie schuld an Corona sein. Fatal daran ist, dass es wirklich Leute gibt, die das glauben.

Noch eine letzte Frage zu Dachau. Sie sind in München aufgewachsen. Wie sind Ihre Erinnerungen?

Ich bin als Einzelkind zu großen Teilen im Büro meines Vaters, eines Anwalts, aufgewachsen. Da habe ich schon sehr früh mitbekommen, dass Dachau ein Ort der Angst, ein Ort des Schreckens ist.

