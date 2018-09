Die Ausschreitungen in Chemnitz in den vergangenen Tagen wecken Sorgen um den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland. Was dachten Sie, als Sie die Bilder aus Chemnitz gesehen haben?

Die Bilder wecken schlimme Erinnerungen. Es muss uns in höchstem Maße alarmieren, wenn der Staat sich zurückzieht und eine Innenstadt den Rechtsradikalen überlässt und interne Polizeidokumente an rechte Netzwerke geleakt werden. Der Mord in Chemnitz ist furchtbar, doch für Hetzjagden, Einschüchterungen und den Hitlergruß gibt es in unserem Rechtsstaat keine Rechtfertigung. Die CDU-geführte Landesregierung hat das Problem, das wir in Sachsen mit Rechtsextremismus haben, viel zu lange verharmlost. Hier ist die wehrhafte Demokratie gefordert – an jedem Ort dieser Republik muss zu jeder Tages- und Nachtzeit das staatliche Gewaltmonopol gelten.