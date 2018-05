AZ-Interview Bundeswehr am Boden: Das sagt der Wehrbeauftragte

Wehrbeauftragter Bartels: Die Substanz der Bundeswehr ist aufgezehrt

Die U-Boot-Flotte liegt auf dem Trockenen, es gibt Tage, da steht kein Transportflugzeug zur Verfügung, nun wurde bekannt, dass von 128 Eurofightern nur vier einsatzbereit sind. Was läuft schief bei der Bundeswehr? Warum diese Häufung an Pannen jetzt?

Das hat einen Vorlauf in der Zeit vor 2014, als die Bundeswehr von Jahr zu Jahr kleiner wurde und nur eine Hauptaufgabe hatte, Auslandseinsätze außerhalb des Bündnisgebiets. Überschaubare Kontingente, gut ausgebildet und ordentlich ausgerüstet, wurden auf den Balkan, nach Afghanistan, nach Afrika geschickt. Dafür hat man mehr und mehr auf die Vollausstattung für die Armee als Ganzes verzichtet. Die Bundeswehr lebte in der Schrumpfungsperiode von der Substanz, und die ist nun aufgezehrt.