Dani Olmo beim FC Bayern im Gespräch

Das Werben des FC Bayern schmeichelt Hudson-Odoi, komplett gescheitert ist der Deal mit den Münchnern noch nicht. Der Vertrag des englischen Nationalspielers läuft im Sommer 2020 aus. Während bei Hudson-Odoi also eine Hängepartie droht, könnte ein anderes Toptalent bereits in dieser Transferperiode nach München kommen. Dani Olmo (21), Spaniens U21-Europameister, ist bei Bayern im Gespräch."Das künftige Team von Olmo spielt in der Champions League und ist nicht in Spanien aktiv", sagte Juanma López, der Berater des offensiven Mittelfeldspielers, in der "Mundo Deportivo".