Auch in der aktuellen Ess-Klasse gibt es eine Bossam-Variation: Schweinebauch mit Chinakohl und Rettich, das ist der dritte Gang im Restaurant Mun in Haidhausen. Gastgeber und Chefkoch Mun Kim vereint in seiner Küche das Beste aus Korea und Japan, westlich verfeinert. Vorweg ein asiatischer Salat, dann Muns berühmtes Sushi; auf den Schweinebauch folgt ein feines Sirloin-Steak in Soja-Butter-Sauce mit Wasabi-Kartoffelpüree. Zum Nachtisch machen Mango-Eis, Maracujacreme, Kastanienpüree und weiße Schokolade glücklich.