Der Geschmack dieser hochwertigen Lebensmittel kommt unverfälscht auf die Teller, aber in der Küche herrscht große Experimentierfreude, die die meisten Gäste wohl kaum bemerken dürften: So ist beispielsweise im Risottogericht frittierter Bergkäse mit im Spiel – dabei lässt sich Bergkäse gar nicht mal besonders leicht frittieren. Das Küchenteam hat dafür gemeinsam mit einem Forscher von der TU experimentiert, wie dem Käse am besten Fett zu entziehen ist, damit er am Ende die knusprige Konsistenz erhält. Das Ergebnis kann sich sehen, beziehungsweise schmecken lassen.