Neu ist auch die stilvolle Terrasse, die das Weinhaus auf den Parkplätzen vor dem denkmalgeschützten Gebäude in der Altstadt errichten durfte. Nun ist viel Platz, um die Gäste auch an der frischen Luft zu bewirten, an weiß eingedeckten Tischen, versteht sich. Schirme spenden Schatten, Pflanzentröge grenzen von dem Geschehen auf der Straße ab. Ein idyllischer Ort mitten in der Altstadt, der zum Genießen einlädt.