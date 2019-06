Das Vianiolo ist eine italienische Enklave in Haidhausen, und als solche gehört es im Franzosenviertel längst zum Inventar. Gerade hat das Vinaiolo, was übersetzt Weinhändler heißt, sein zwanzigstes Jubiläum gefeiert, was in der Gastronomie auch für gute Restaurants keine Selbstverständlichkeit ist. Und das Vinaiolo hat seinen runden Geburtstag, wie es zu ihm passt, herzlich unaufgeregt über die Bühne gebracht.