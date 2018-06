AZ-Gourmet-Aktion Ess-Klasse im "MUN": Das Geheimnis guten Sushis

München - Mun Kim ist durch einen Zufall nach München gekommen. Zufall in Form eines Investors, der in seinem argentinischen Restaurant saß und den Koreaner aus Honolulu fragte, ob er nicht mit ihm in München ein Restaurant eröffnen wollte. Also packte Mun Kim seinen Partner Cary Gilbert ein und die beiden eröffneten das "MUN“ in der Inneren Wiener Straße, das schon bald mit ersten Auszeichnungen dekoriert wurde.