Überall die gleiche, hohe Qualität

Natürlich steht Nobu Matsuhisa nicht in all seinen Lokalen in der Küche, er ist schließlich nur ein einzelner Mensch. Wohl aber schaut er hin und wieder vorbei und inspiziert dann jeden Teller, den die Küche schickt, ganz genau. Und seine Mitarbeiter bleiben seinem Konzept meist jahrelang treu, auch wenn sie ab und an den Standort wechseln.