Im Restaurant La Bohème am Schwabinger Tor hat es sich das Team nun zur Aufgabe gemacht, seinen Gästen die Vielfalt dieses Gewürzes näherzubringen. Chef Michael Urban kommt mit verschiedenen Sorten an den Tisch, "hier, bei dem Zitronenstrauchpfeffer, sitzt das Aroma in der Rispe, nicht in der Beere", und tatsächlich riecht der Pfeffer wie ein scharfer Zitronenhain. Der Whiskey-Pfeffer hingegen ist aromatisiert, andere wiederum kalt geräuchert, um ihre geschmacksintensiven ätherischen Öle nicht zu zerstören.