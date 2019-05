In China lernte er, wie der Teig für die perfekten Dumplings gemacht wird, wie Nudeln gezogen und Wan Tans gerollt werden, was eine großartige Sauce ausmacht. Zurück in München eröffnete Ribitzki dann vor vier Jahren mit ein paar Gastro-Kollegen, unter anderem Michael Dietzel, der früher das Café am Hochhaus betrieben hat, ein Restaurant, in dem er das Erlernte umsetzen konnte: den Hutong Club.