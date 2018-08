AZ-Gourmet-Aktion Ess-Klasse im Conti: Kulinarische Reise durch Europa

Die Ess-Klasse war schon öfter im Conti

Auf Englisch würde man sein Konzept mit "from farm to table" beschreiben: also direkt von den Bauern auf die Teller. Denn Weingarten kennt alle Lieferanten persönlich. Etwa den kretischen Olivenbauern, der ihm das Öl regelmäßig schickt. Oder den Pilze-Sammler aus Erding, der mit seinem Körbchen ab und an direkt im Conti vorbeischaut und auch mal eine besondere Sorte dabei hat.