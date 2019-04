AZ Gewinnspiel BAYERN 3 LiveClub mit Alle Farben - 2x2 Tickets zu gewinnen!

Mit Hits wie „Fading“, „Only Thing We Know“ oder „Build A House“ stürmt Alle Farben regelmäßig die Charts. Seine Fans feiern „Alle Farben“, weil er eben nicht nur cool auflegt, sondern am Mischpult sichtbar genauso viel Spaß hat wie sein Publikum.

Bayern 3 bringt den Berliner nach Bayern - und hebt gemeinsam mit ihm am 11. April in einem außergewöhnlichen Ambiente direkt am Flughafen München ab.