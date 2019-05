Ein bisserl mehr Optimismus täte gut, schließlich ist es ein Jubiläum: Vor exakt 40 Jahren konnte man zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte an eine europäische Wahlurne treten. Im gleichen Jahr, als im Iran ein langbärtiger Ajatollah einen islamischen Staat ausrief, wurde in Europa zum ersten Mal gemeinsam gewählt.