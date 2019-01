AZ-Gastbeitrag von Nadja Hirsch Brexit: Auf verlorenem Kurs

Nichts als Chaos.

Die Briten wollten während ihrer 46-jährigen Mitgliedschaft die Europäische Gemeinschaft und Union stets nach ihrem Gusto verändern und pokern auch als Austrittskandidat.

Die EU ist in den letzten Monaten ihren Grundsätzen und Prinzipien treu geblieben. Es gab und gibt keine Rosinenpickerei für die Briten. Das ist eine gute Erfahrung und auch eine gute Nachricht für alle, die in der EU bleiben werden. Die Europäische Union hat mit einer gemeinsamen Stimme verhandelt und damit ihre Souveränität, ihre Unabhängigkeit demonstriert.

Ich nenne es Ironie des Schicksals: Gerade die Brexiteers behaupten stets, es ginge ihnen um mehr staatliche Autonomie.

Nun zeigt sich das genaue Gegenteil. Großbritannien wird an Souveränität verlieren.

Wenn es zum Brexit kommt, bleibt die Abhängigkeit von der Europäischen Union und dem Binnenmarkt faktisch bestehen. Aber das britische Königreich wird die Möglichkeit verlieren, die Regeln mitzugestalten.

Die Illusion, gemeinsam mit den USA ein neues angelsächsisches Empire neben der EU aufzubauen, ist nur eine von vielen Fehleinschätzungen und Fehlinformationen rund um die Abstimmung von 2016.

Damals gab es noch keinen Donald Trump. Der Brückenschlag von Großbritannien in die USA wird angesichts von dessen "America first"-Politik sowieso überaus einseitig sein. Dass Trump die Briten im Brexit bestärkt, dient genau seiner Strategie, aber keinesfalls dem britischen Wohl.

Natürlich würde auch die EU vom Austritt geschwächt werden. In einer Welt, in der die Vereinigten Staaten und China dauerhaft die Muskeln spielen lassen, verteidigen wir Europäer unsere Souveränität nur gemeinsam.

Deshalb darf man zu Recht den Atem anhalten, was passieren wird. Die einst stolze Seefahrermacht hat den Kurs verloren. Ein harter Brexit würde die Gefahr des Kenterns für die britische Wirtschaft und Gesellschaft noch erhöhen.

Nachdem die "Irrfahrt Brexit" mit falschen Versprechungen und Lügen begonnen hat, ist es nur legitim und richtig die Menschen noch einmal abstimmen zu lassen: EU-Verbleib, das vorliegende Verhandlungspaket oder harter Brexit.

Für Europa wäre ein Brexit ein Verlust – ein menschlicher, politischer und wirtschaftlicher. Sollte es aber zu diesem kommen, werden wir ein Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich in die Wege leiten.

Das kann gerne mal einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren in Anspruch nehmen. Weitere unsichere Jahre für die Menschen auf der Inseln. "Keep calm and carry on" gilt dann schon lange nicht mehr.