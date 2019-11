Mit dem Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt am Samstag und dann nächste Woche gegen Borussia Dortmund stehen in der Bundesliga nun keine einfachen Aufgaben an.

Ich freue mich auf die Spiele in Frankfurt und auch gegen Dortmund, weil ich gar keine Sorgen habe, dass unsere Mannschaft die zu leicht nimmt. Bei unserer Mannschaft habe ich immer das Gefühl: Dann, wenn es darauf ankommt, wie in Tottenham, wie in Leipzig, wie auf Schalke, dann spielt sie gut und die Spieler geben Gas. Bei den vermeintlich leichteren Gegnern tun sie sich schwer. Die nächsten beiden Spiele sind ja keine leichten, sondern schwere Spiele. Deswegen bin ich ziemlich zuversichtlich, dass wir da gut spielen werden.