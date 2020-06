München - Manchmal sind es nur ein paar Schritte in die neue Zukunft. Im Fall von Star- und BR-Koch Hans Jörg Bachmeier (53, "Einfach. Gut. Bachmeier") sind es exakt 555 Meter – vom Blauen Bock am Sebastiansplatz bis zur Brasserie L’Atelier in der Westenriederstraße.