München - Es sind Michael-Ballack-Werte, die Kai Havertz (19) in dieser Saison bei Bayer Leverkusen erreicht hat: 17 Tore und vier Vorlagen gelangen dem Offensivjuwel in der Bundesliga, in solche Sphären stieß bei Bayer zuletzt Ikone Ballack vor, der einst torgefährlichste Mittelfeldspieler Europas.