Justin Shugg: Sein Vorbild ist Bobby Orr

Sie, Trevor und John Mitchell bilden eine großartige Linie.

Es hat einfach gleich Klick gemacht. Und es macht großen Spaß mit den beiden. Ich kann da auch nur unserem Trainer-Team und Manager Christian Winkler gratulieren, dass sie den Weitblick hatten, so eine Linie zusammenzustellen. Man hat drei Neue, die man nicht so gut kennt, steckt sie in eine Linie und sie explodieren gleich auf dem Eis.

Sie tragen die Nummer 14 beim EHC – wunderten Sie sich, dass so viele Fans in München Ihre Nummer tragen?

(lacht) Ich weiß, worauf Sie hinauswollen: Steve Pinizzotto, der die vergangenen drei Spielzeiten mit der Nummer in München unterwegs war. Ich wurde schon damit aufgezogen. Ich kenne Pinner nicht so gut, anhand dessen, was ich von ihm gesehen habe, kann ich nur sagen, dass er ein wirklich guter Spieler ist. Und die Jungs in der Kabine haben auch nur Gutes über ihn zu erzählen. Er ist in seiner Art als Typ und Spieler sicher einzigartig. Und mir ist bewusst, dass er hier in München gewaltige Spuren hinterlassen hat. Ich habe große Fußstapfen auszufüllen. Ich hoffe, es gelingt mir, dass man meine Fußspuren neben den seinen auch bald sehen wird.

Hat die 14 für Sie eine besondere Bedeutung?

Ich habe sie schon als Kind getragen. Mein großes Vorbild war Bobby Orr.

Justin Shugg über München: "Umwerfend"

Der legendäre Stürmer, der in den 60er und 70er Jahren für die Boston Bruins und Chicago Blackhawks in der NHL mit der Nummer 4 gespielt hat.

Genau, er war mein Held, daher war die vier immer meine magische Nummer und ich habe immer geschaut, dass in meiner Nummer die 4 enthalten ist. Mal die 4, die 14, die 41. Jetzt bin ich eben wieder die 14.

Am Sonntag (14 Uhr) geht es gegen Ihren Ex-Klub Kölner Haie, der sich die Dienste von Pinizzotto, der dort auch wieder die 14 trägt, gesichert hat.

Es ist schon witzig, wie die Dinge manchmal laufen, dass wir mehr oder weniger Nummern und Vereine tauschen. Ich freue mich auf das Spiel gegen Köln, es ist etwas Besonderes.

Wie heimisch fühlen Sie sich denn bereits in München?

Die Stadt ist umwerfend, atemberaubend. Und jetzt das Oktoberfest. Dass Menschen aus der ganzen Welt hierher zu euch kommen, um Bier zu trinken: Wenn das nicht was Besonderes ist, dann weiß ich nicht. Was mich fasziniert, ist auch die Kultur, die dahintersteckt, wie klein es mit der Wiesn angefangen hat, die vielen Bedeutungen, die es hier gibt. Dass gewisse Farben etwas aussagen, dass die Position der Schleife eine Bedeutung hat.

Sind Sie eigentlich sehr an Kultur interessiert?

Lassen Sie es mich so sagen: Wenn man aus Kanada hierherkommt, wie kann man diese gelebte Kultur nicht lieben? Die Familie meiner Mutter stammt zum Beispiel aus Italien, dort Verwandte zu treffen und ein ganz anderes Leben zu sehen, fasziniert mich. Meine Familie kam aus Europa nach Kanada, ich gehe jetzt den anderen Weg. Es gibt so viele Unterschiede, sie machen das Leben reicher, vielfältiger. Und all diese Erfahrungen lassen mich als Mensch wachsen. Man kann gar nicht anders, man wächst durch diese Erlebnisse. Der Horizont erweitert sich. Ich genieße das alles sehr.