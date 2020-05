"Das schaut ja gut aus. Aber die werden halt am Ende dann nur 100 Tore schießen", scherzt Roth. Am nächsten war dem Rekord für die Ewigkeit bislang Bayerns Triple-Team 2012/13 gekommen, das am Ende auf 98 Bundesliga-Tore kam. Um ihn einzustellen, muss Bayern nun 20 Tore in den verbleibenden sechs Spielen erzielen, also zum Beispiel viermal drei und zweimal vier (im Schnitt 3,33) Treffer.