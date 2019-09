Ein anderer Spieler, von dem Sie immer wieder schwärmen, ist Joshua Kimmich. Er wechselt in dieser Saison beim FC Bayern zwischen Sechserposition und rechtem Verteidiger. Wo ist er aus Ihrer Sicht denn wertvoller für Bayern und Trainer Niko Kovac?

Er ist auf beiden Positionen sehr wertvoll. Ich muss sagen, dass ich ihn gern auf der rechten Seite sehe, weil er da mehr Akzente nach vorne setzt. Im zentralen Mittelfeld ist er der Stabilisator, der Organisator, der von dort das Spiel aufbaut. Über rechts ist er offensiv mehr beteiligt, mit Toren und Vorlagen. Da hat es viele Aktionen in der Vergangenheit gegeben, in denen er wichtige Impulse gesetzt hat. Also ich sehe ihn grundsätzlich lieber als rechter Verteidiger, weil er der Offensive viel bringt. Wenn ich aber aus Trainersicht denke, bin ich froh, dass ich einen solchen Spieler habe, der zwei Positionen auf höchstem Niveau spielen kann. Und ich rede von höchstem Niveau, von Weltklasse. Joshua Kimmich ist das für mich. Der Andy Brehme konnte mit links und rechts gleich gut schießen, der Philipp Lahm konnte beide Positionen spielen wie Kimmich. Joshua steht Lahm in nichts nach.