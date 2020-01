München - U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz hat sich exklusiv in der AZ zu den Berichten über eine geplante Olympia-Nominierung von Bayern-Profi Thomas Müller geäußert. Was die Spieler angehe, mit denen er für das olympische Fußballturnier plant, könne er "momentan weder etwas ausschließen, noch etwas bestätigen", sagte Kuntz, "weil ich nicht weiß, was in sechs Monaten ist".