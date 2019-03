Arjen Robben kämpft mit Verletzungen

Doch: Seither setzten wiederholt Verletzungen den 35-Jährigen außer Gefecht. Oberschenkelprobleme, eine Wadenverletzung - es will nicht besser werden. Dabei steht im hochspannende Meisterschaftskampf bald der Kracher gegen Borussia Dortmund an - am Samstagabend, 6. April (18.30 Uhr, live bei Sky und im AZ-Liveticker), treffen die beiden Bundesliga-Riesen in der Allianz Arena aufeinander.