AZ: 50 Jahre Axel Schulz – Zeit für ein kleines Lebensfazit, oder?

AXEL SCHULZ: Das ist eine Zahl, die hört sich richtig schrecklich an. In meinem Fall noch schlimmer, weil ich mich jeden Morgen eher wie 70 fühle, wenn ich aufstehe. Ich werde dann im Laufe des Tages etwas jünger, sobald die Schmerzen nachlassen. Aber klar ist: Man ist mit 50 dem Ende näher als dem Anfang, aber ich habe für mich keine Angst vor dem Tod. Für mich war mein Geburtstag nie etwas Besonderes. Ich bin Sportler, um gefeiert zu werden, muss man was geleistet haben. Ich habe bei meiner Geburt nichts geleistet, ich war nur anwesend. Eigentlich müssten die Eltern – vor allem die Mama – Geschenke bekommen, nicht das Kind. Der Tag ist einer wie alle anderen. Sechs Uhr aufstehen, um 6.40 Uhr eine meiner Töchter wecken, meine Frau und ich schweigen uns erstmal an, weil wir beide große Morgenmuffel sind. Alles wie immer (lacht).