Weil man Plastikmüll zu den Wertstoffinseln bringen muss, ist die Sammelquote in der Stadt eher niedrig. Im Jahr landen hier pro Einwohner gerade einmal 5,4 Kilo Folien und Verpackungen in den Sammelcontainern. In manchen deutschen Städten kommt man aufs Sechsfache. Die DP will deshalb eine Gelbe Tonne oder zumindest einen Gelben Sack einführen. Die Lösung mit den Wertstoffinseln habe sich beim Plastikmüll leider nicht bewährt, so Stadträtin Gabriele Neff. Deshalb müsse man es nun anders versuchen.