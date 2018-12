AZ: Herr Kinast, Sie haben 111 erstaunliche und versteckte Orte für Kinder in der Stadt aufgespürt. War das schwer?

FLORIAN KINAST: Der Gedanke an das Finden von liebenswerten Plätzen in München hat mich ein Jahr nicht losgelassen. Ich habe mich sehr an die magischen Orte erinnert, die ich schon als Kind kannte. Manchmal bin ich in der Nacht aufgewacht und habe schnell eine neue Idee aufgeschrieben.





Die Jesusfigur im Alten Peter liegt Kinast besonders am Herzen. Foto: privat





Bei welchem Tipp war das so?

Bei der Jesusfigur im Alten Peter, die ich als Bub schon liebgewonnen hatte. Mein Vater ist mit mir Heiligabend zu dem kleinen Glaskasten im hinteren Bereich des Kirchenschiffs gegangen. Bei Einwurf von damals fünf Pfennig, heute fünf Cent, geht in der Glaskapelle das Licht an. Glockenbimmeln ist zu hören und eine kleine Jesus-Figur fährt heraus und erteilt seinen Segen. Jahr für Jahr zittern meine Töchter und ich, ob es den Kasten noch gibt.

Sie entdecken die alten Gleise vom Isartalbahnweg oder den dörfliche Pfanzeltplatz in Perlach mit dem langsamen Hachinger Bach, über den Kinder hüpfen können.

Bei den Ausflügen geht es mir besonders um die unspektakulären Dinge in München, die nett sind und nichts kosten. Eine Unternehmung dorthin soll für die Kinder so unterhaltsam sein, dass die Eltern sich erholen und durchschnaufen können.

Ihre "111 Orte für Kinder" zeigen München als pralle Wundertüte voller Optionen und Überraschungen.

Schön für die Kinder ist, wenn die Eltern zu einem Ort etwas erzählen können oder eine Geschichte wissen. Wenn sie etwa an der längsten Rolltreppe Münchens am Stachus mit dem Wissen angeben können, dass sie 48 Meter lang ist.

Florian Kinast: "München ist vital"

Haben Sie als Familienvater eigentlich eine Theorie darüber, welche Paare mit Kindern in der Stadt wohnen bleiben?

Da gibt's zwei Philosophien. Manche Familien sind todfroh, wenn sie rausziehen. Ich liebe Berge und Seen, bin aber immer froh, wenn ich zurückkomme in die Stadt. Andere haben einen Garten, wir haben einen Innenhof. Meine Kinder haben im Viertel viele Freunde. Der Englische Garten, die Isar – für uns ist die Stadt das Paradies. München hat ein großartiges Angebot für Familien. Die Stadt regt extrem an. Und ich brauche die Betriebsamkeit. Ich wäre auf dem Land gestresster, wenn ich fünf Kilometer mit dem Auto fahren muss – und nicht mit dem Radl und zu Fuß einkaufen gehen kann.

Vom München-Bashing halten Sie wenig.

Das neureiche Münchner Schnöseltum nervt mich genauso wie der furchtbare Mietwahnsinn. Aber es gibt das beschauliche und kindgerechte München. Eigentlich haben wir hier eine unglaubliche Lebensqualität, Erwachsene wie Kinder. München ist vital. München ist für mich grad recht. Die ganze Familie hängt an der Stadt und möchte nicht weg.

Kinast: "Am Schmederersteg war ich früher sehr oft"

Über 500 Kilometer sind Sie durch die Stadt geradelt für Ihre Tipps. Welcher davon ist denn nun eigentlich Ihr Lieblingsplatz?

Es ist ein Lieblingsplatz, den ich aus meiner Kindheit kenne. Der wackelig wirkende Schmederersteg über der Eisenbahnlinie in Giesing kurz vor dem Ostfriedhof. Stundenlang kann man hier auf die Gleise runterschauen. Die Fernzüge Richtung Italien fahren hier durch. Am Schmederersteg war ich früher sehr oft, denn mein Vater war ein begeisterter Ostfriedhofgänger, dort ist unser Familiengrab. Mit den Kindern kann man da immer wunderbar wetten, aus welcher Richtung jetzt der nächste Zug kommt oder welche Farbe der Zug hat, ist das der blaue Meridian oder ein roter Regionalzug – am Schmederersteg kann man es eine Zeit lang aushalten.

Welche überraschenden Orte empfehlen Sie Münchnern mit Kindern noch?

Zu meinen Favoriten gehören die Klangsteine in der Altstadt, die X-Brücke im Englischen Garten, der erste Fußballplatz des FC Bayern, die Flugwerft Schleißheim und die Fischtreppe an der Praterinsel, die es den Isarfischen erleichtert, stromaufwärts zu schwimmen. München ist einfach ein wunderbarer großer Spielplatz, auf dem es viel zu entdecken gibt.

