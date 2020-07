München - Die Polizei ermittelt aktuell noch die Unfallursache: Nach ersten Erkenntnissen der Berufsfeuerwehr sind am Mittwoch gegen 15 Uhr im Autobahntunnel Aubing auf der A99 in Fahrtrichtung Salzburg zwei Autos miteinander kollidiert. Ein dritter Wagen war offensichtlich in den Unfall verwickelt.