Man wisse noch nicht, ob der Mann Hilfe holen wollte, teilte ein Sprecher der Polizei am Montag mit. "Es sieht aber eher nach Unfallflucht aus", sagte der Sprecher. Die Beamten trafen den 29-Jährigen wenig später auf einem Campingplatz an und hielten ihn fest. Seine 28 Jahre alte Beifahrerin kam in ein Krankenhaus.