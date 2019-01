Buchbach - In der Neujahrsnacht gegen 1 Uhr morgens ist auf der Staatsstraße 2087 von Wörth in Richtung Buchbach (Landkreis Mühldorf am Inn) ein Unfall passiert: Wie die Polizei am Dienstag berichtet, fuhr eine 34-jährige Taufkirchnerin auf der Straße in Richtung Buchbach. Sie hatte ihre 9-jährige Tochter auf dem Beifahrersitz und ihre 17-jährige Tochter auf der Rückbank sitzen. Die 17-Jährige war nicht angeschnallt.