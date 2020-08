Mit dem Radl über Rot: Mindestens 60 Euro Strafe

So oder so, Haberland stört, dass radelnde Rotlichtsünder weniger Strafe zahlen müssen. So werden für sie 60 Euro Bußgeld fällig, für Autofahrer hingegen 90 Euro, beide kassieren zudem einen Punkt in Flensburg. Ist die Ampel länger als eine Sekunde rot, bekommen Radler mindestens 100 Euro Strafe und einen Punkt – Autofahrer mindestens 200 Euro, dazu zwei Punkte und einen Monat Fahrverbot. Haberland fordert: "Wenn Radfahrer Gleichbehandlung fordern, sollten sie auch gleich bestraft werden."