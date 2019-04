Auch der dritte Helfer sowie zwei Zeugen müssen seelisch und vom Rettungsdienst betreut werden. Gani Hasani hat das Geschehen derart mitgenommen, dass er abgeholt werden muss; die Brauerei schickt einen Ersatzfahrer. Am Mittwochabend sagt Hasani der AZ, dass der Einsatz eine Selbstverständlichkeit war. "Ich bin ein Familienmensch. Jeder will, dass einem Mitglied seiner Familie in der Not Hilfe geleistet wird", sagt der 56-Jährige.

Andere Autofahrer sind einfach weitergefahren

Er wusste zwar nicht, ob der Fahrer noch lebt: "Doch ich wollte um keinen Preis, dass der Mann im Auto verbrennt", sagt Hasani. Beschämend sei, dass ihnen keine weiteren Fahrer zu Hilfe eilten. Gerade in den ersten Minuten wären viele Hände hilfreich gewesen.

Trotz der Anstrengungen der Ersthelfer, das Leben des Clio-Fahrers zu retten, starb dieser noch an der Unfallstelle. Die A94 musste in Richtung Passau für etwa drei Stunden komplett gesperrt werden. Im Einsatz waren die Feuerwehren Anzing, Poing, Parsdorf und Gelting, der Rettungsdienst sowie der Rettungshubschrauber "Christoph 1".

