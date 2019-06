Auf den Tag genau ist es zwei Monate her, dass Filmstar Ellen Schwiers (†88, "Der letzte Zeuge") gestorben ist. "Erlöst wurde", so nennt es ihre Tochter Katerina Jacob (61, "Der Bulle von Tölz"), die an diesem heißen Mittag bei Zierer Communications in München die "Lebenserinnerungen" ihrer Mutter vorstellt.