Doch klar ist auch: Sowohl gegen Jena als auch in den vergangenen Spielen war mit Ausnahme des 2:0-Sieges gegen Zwickau eine Stagnation der Sechzger erkennbar. Quirin Moll, selbst nach starkem Beginn bei 1860 nur ein Schatten seiner selbst, erkannte: "Wir haben es zu zehnt gar nicht so schlecht gespielt, aber wir müssen mit anderen Mitteln kommen." Nach zwei Wochen Urlaub kann ab dem Auftakt am 4. Januar und vor allem im Trainingslager (Oliva Nova/Spanien) daran gefeilt werden.

Auch die Löwen-Anhänger resignieren langsam

Nebenkriegsschauplätze: Investor Hasan Ismaik, zuletzt von Präsident Robert Reisinger harsch kritisiert, meldete sich nach der Jena-Pleite zu Wort – und fragt sich: "Warum halten wir Löwen nicht zusammen?" Es sei nun für den Jordanier "das Wichtigste, dass Fans, Mannschaft und Trainerteam zusammenhalten und die äußeren Einflüsse, die leider nach wie vor bei 1860 gegeben sind, ausblenden". Ismaik könne "selbst nicht verstehen, dass immer wieder Unruhe in den Verein hinein getragen wird. Vor allem, mit welchem Ziel?"

Stimmungstief: 1.500 mitgereiste Jena-Fans machten Stimmung und lieferten im Grünwalder eine blau-gelb-weiße Choreografie in den Vereinsfarben samt (verbotenen) Rauchtöpfen.

Und die Löwen? Marschierten nicht nur vorzeitig ab, sondern waren, wie in einigen Internet-Foren lebhaft diskutiert wird, auch längst nicht so stimmgewaltig wie an vergangenen Spieltagen. Und so gilt vor dem letzten Auftritt gegen den 1. FC Kaiserslautern am Samstag: erst die Schadensbegrenzung – dann endlich die Auszeit.