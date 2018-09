Auszeichnung für "The Crown" Claire Foy geehrt: Ein Emmy für die Queen

"Das war nicht geplant", sagte Foy, als sie die Bühne betrat, um ihren Preis entgegenzunehmen. Sie sei einfach so stolz, in der Gesellschaft solch außergewöhnlicher Künstler zu sein. Für ihre Kollegin Sandra Oh (47, "Grey's Anatomy") gab es dann noch warme Worte von Foy: "Ich liebe dich einfach... " Auch Sandra Oh war in der Kategorie nominiert, in der Foy siegte, und hatte damit Geschichte geschrieben. Sie ist die erste asiatisch-stämmige Schauspielerin, die in dieser Kategorie bedacht wurde.