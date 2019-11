Nakamuras Vater hätte ihn lieber als Dipomat gesehen

Für derartige Gerichte erhält der 36-Jährige nun erstmals 19 von 20 möglichen "Gault&Millau"-Punkten - für "prägende Küche, führend in Kreativität, Qualität und Zubereitung". Damit hat in Bayern nur Christian Jürgens von der "Überfahrt" in Rottach-Egern mehr Punkte als er. Die Begeisterung für das Kochen befiel Nakamura bereits als Schüler. Der Vater hingegen hätte seinen Sprössling am liebsten im diplomatischen Dienst gesehen und arrangierte deshalb einen Besuch beim japanischen Botschafter in Kopenhagen. Doch der Schuss ging nach hinten los - nachdem Nakamura dem Koch der Botschaft bei der Zubereitung des traditionellen japanischen Frühstücks helfen durfte, war für ihn klar: Ich werde Koch.