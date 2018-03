"Wir durften all das ausprobieren, was man als Kind immer mal gern gemacht hätte in einer S-Bahn", sagt David. Mit ihren Dienstausweisen sind sie jetzt bereit für den Einsatz.

David erinnert sich an einen Vorfall, bei dem er nicht gehandelt hatte: Schüler saßen auf dem Bahnsteig und ließen ihre Beine in die Gleise baumeln. "Jetzt wüsste ich, was ich in so einer Situation machen sollte und wie ich sie ansprechen sollte." Die Schüler wissen jetzt auch, wann sie sich besser raushalten sollten. "Bei Schlägereien zum Beispiel", sagt Matthias Wiebrock (13). "Aber zumindest sollte man dann Hilfe holen", erzählt David (15): "Wegschauen bringt nichts."

