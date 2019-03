Samsung-Geräte sind "dagegen in ganz Deutschland beliebt" - das Ruhrgebiet habe sich dabei als "besonderer Hotspot" herausgestellt: "Die Samsung-Hauptstadt 2018 ist Gelsenkirchen in NRW", heißt es in dem Bericht, "mit einem satten Anteil von 61,6 Prozent", gefolgt von Duisburg (59,6 Prozent). Bremen sei zudem mit einem Anteil von 57,2 Prozent das "Bundesland mit der höchsten Samsung-Quote".