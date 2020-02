"Auch in Außenbezirken, wo die ÖPNV-Anbindung nicht so gut ist, wären E-Scooter eine sinnvolle Verbesserung des Mobilitätsangebots", findet Progl. Doch das dürften nicht alle Stadträte so sehen. Zuletzt gab es immer wieder Ärger im Zusammenhang mit den Elektro-Tretrollern. Etwa wegen Fahrzeugen, die mitten auf Bürgersteigen abgestellt wurden oder Trunkenheitsfahrten.