Auswärtsspiel für Janneke und Brix Deswegen spielte der Frankfurt-"Tatort" in Kassel

Ungewöhnlicherweise verlegten die Macher des Krimis "Das Monster von Kassel" den Handlungsort in die nordhessische Stadt, weg von der eigentlichen Zentrale von Janneke und Brix in Frankfurt am Main. Immerhin knapp 200 Kilometer trennen also den Schauplatz des "Tatorts" vom eigentlichen Einsatzort der beiden Kommissare. Eher widerwillig schleppt sich Brix zunächst in die Stadt mit immerhin rund 200.000 Einwohnern. Doch warum überhaupt?