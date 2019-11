München - Trotz all der Turbulenzen, die der Abschied von Vereinslegende Daniel Bierofka mit sich gebracht hat, gelingt den Löwen ein 1:0-Auswärtssieg in Halle. Stefan Lex erzielte in der 39. Minute den Siegtreffer auf Vorlage von Sascha Mölders. Beim Tabellendritten zeigen die Giesinger über weite Strecken eine starke Leistung und feiern einen knappen, aber letztlich verdienten Dreier.