Löwen-Gegner hat schon reichlich Tickets verkauft

Wie die Franken auf AZ-Anfrage erklärten, haben sie für die Partie am 30. April schon 2.000 Karten verkauft. Demnach gingen 2.400 Tickets an die Löwen, die den Vorverkauf am Mittwoch starten. Insgesamt passen 6.500 Zuschauer ins Stadion am Schönbusch. Der Sieger des Landespokals zieht in den DFB-Pokal ein. Im Endspiel könnte es wieder zum S-Bahn-Derby mit der SpVgg Unterhaching kommen, die im ersten Halbfinale (9. April) Drittligakonkurrent Würzburger Kickers empfängt.