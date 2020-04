Schon in den vergangenen Wochen haben zahlreiche Fangruppierungen angekündigt, auch bei Spielen unter Zuschauerausschluss auf das Rückgaberecht für ihre Karten verzichten zu wollen, um den Verein so finanziell zu entlasten. Mit der am Montag gestarteten Initiative sollen die Solidaritätsabsichten nun kanalisiert werden - für die Fans gibt es einen besonderen Anreiz.