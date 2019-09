Austro-Star auf der Wiesn "Terminator" Arnold Schwarzenegger dirigiert im Oktoberfestzelt

Schwarzenegger ist aber nicht etwa nur zum Oktoberfest angereist, er ist schon seit einiger Zeit in München. Denn er drehte in den Bavaria Studios die Actionkomödie "Kung Fury 2" von Regisseur David Sandberg (33), wie das Filmstudio vor einer Woche via Instagram bestätigt hatte. Laut "Bild"-Zeitung reist er am morgigen Dienstag wieder ab.