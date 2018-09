Von Beginn des 20. Jahrhunderts an bis in die frühen 30er Jahre präsentierte der "Großschausteller", wie es auf seinem Grabstein heißt, Tier- und Völkerschauen auf einem Areal von bis zu 6.000 Quadratmetern. "Damit brachte er die Dynamik der Gründerzeit mit ihren technischen Errungenschaften und dem Wettlauf um die Kolonien auf die Wiesn", so Heckl.